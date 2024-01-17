В Чувашии на федеральной трассе М-7 открылся первый комплекс для зарядки электромобилей

Губернатор региона Олег Николаев отметил, что в ближайшие годы должны открыться более 200 станций

ЧЕБОКСАРЫ, 17 января. /ТАСС/. Первый электрозаправочный комплекс начал работу на федеральной трассе М-7 "Волга" в Моргаушском округе Чувашии.

"[Первая электрозарядная станция] на трассе М-7 - это, конечно, продолжение большой программы по созданию зарядных установок в Чувашской Республике. В ближайшие годы их должно стать более 200. <…> Создание такой инфраструктуры будет способствовать развитию парка электроавтомобилей", - отметил губернатор региона Олег Николаев на церемонии открытия.

В Telegram-канале он добавил, что Чувашия стала первым регионом, который обеспечил трассу М-7 зарядным комплексом для электромобилей. Генеральный директор компании "Трансэнергопром" Елена Климашевская сообщила журналистам, что вторая в Чувашии электрозарядная станция на указанной трассе будет построена в Цивильске. По ее словам, всего планируется возвести еще семь заправочных комплексов на территории республики.

Первый электрозаправочный комплекс в Чувашии открылся в январе 2023 года в Чебоксарах. "За это время было произведено уже более 3 тыс. зарядных сессий, а сами электрокары жителей региона и гостей столицы заряжались порядка 100 тыс. минут", - написал Николаев в соцсетях.

В сентябре 2023 года в Чувашии принята республиканская программа развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта. По расчетам властей, с учетом существующих заправочных станций для электромобилей к 2030 году их число достигнет 204, из них 124 будут находиться в Чебоксарах. По данным Минпромэнерго Чувашии, в регионе в настоящее время насчитывается более 50 электромобилей. Оптимистичный сценарий предполагает увеличение числа электрического транспорта к 2030 году до 11 920 единиц, другой сценарий - до 4 170 автомобилей.