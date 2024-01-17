Гидрометцентр сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году

Их количество увеличилось на 22% по сравнению с 2022 годом, отметил Роман Вильфанд

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 1 190 опасных явлений наблюдалось в России в 2023 году, это на 20% больше показателей 2022 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Для территории нашей страны количество опасных явлений было очень большим, год по количеству опасных явлений занимает второе место после 2021 года. 1 191 опасное явление наблюдалось, это сильнейшие ветры, шквалы, сильные осадки, которые мешали жизнедеятельности регионов. По сравнению с прошлым [2022] годом количество опасных явлений увеличилось более чем на 20%, на 22%", - сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам погоды в европейской части России.

Так, по словам Вильфанда, исключительная жара с рекордными значениями наблюдалась на юге европейской части России, температура много раз превышала 40 градусов в Астраханской и Волгоградской областях, Краснодарском крае.