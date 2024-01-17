Профсоюзы считают рациональной инициативу удаленной работы без больничных в случае болезни

Руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов Яков Купреев подчеркнул, что в случае принятия инициативы нужно предусмотреть перечень заболеваний, по которому будет действовать такая норма

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Законодательное закрепление инициативы, предусматривающей в случае болезни работника возможность удаленной работы без оформления больничного, поможет легально предусмотреть такую возможность для сотрудника, сообщил ТАСС руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России Яков Купреев.

Накануне глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал инициативу, предусматривающую в случае болезни работника возможность удаленной работы без оформления больничного. В Telegram-канале СПЧ отмечается, что в Госдуму в весеннюю сессию планируют внести законопроект с изменениями в Трудовой кодекс РФ, которые позволят заболевшим работникам выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа.

"В инициативе есть рациональное звено, потому что данная инициатива будет отвечать целям трудового законодательства, которые предусматривают баланс интересов работника и работодателя. Сотрудник и сейчас может, если работодатель лояльный, договориться об удаленной работе без больничного в случае болезни, но плюс инициативы в том, что она дает свое легальное закрепление этой возможности, такая возможность будет прямо предусмотрена трудовым законодательством", - сказал он.

Купреев отметил, что здесь во многом совпадают интересы сотрудника и компании, у работника - чтобы сохранить заработную плату, если он на больничном, но может выполнять определенную работу дистанционно, а у работодателя - чтобы работник выполнял свою трудовую функцию и не выпадал из производственного процесса.

Перечень заболеваний

Он также подчеркнул, что в случае принятия инициативы необходимо предусмотреть перечень заболеваний, по которому будет действовать такая норма. "Также надо делать не императивную норму, которая будет в обязательном порядке, а по согласованию между работником и работодателем", - добавил он.

В Социальном фонде ТАСС пояснили, как работает действующий порядок в этой сфере. В частности, если работник оформил больничный, но продолжает работать дистанционно, то страхователь (работодатель) может сообщить в Соцфонд о том, что такой больничный не надо оплачивать вовсе, либо требуется оплатить частично. Если дистанционная работа приходится на полный период больничного, то работодатель сообщает в ведомство об отсутствии необходимости оплаты такого больничного (электронно, в ответ на запрос фонда).

Если дистанционная работа частично охватывает период больничного, то в ответ на запрос Соцфонда о предоставлении сведений для его оплаты компания указывает период, за который оплата не требуется. Технически данный процесс обеспечен еще в 2022 году на стороне фонда и основных операторов электронного документооборота.