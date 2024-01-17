В Свердловской области к 90-летию региона пройдет розыгрыш автомобилей и квартир

Организаторы акции отметили, что каждый участник сможет получить памятный подарок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Викторина по истории Свердловской области пройдет 17 марта к 90-летию региона. Участники смогут выиграть квартиры, автомобили, мотоциклы "Урал", смартфоны - итоги планируется подвести в середине апреля, соответствующее соглашение подписано между Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП), областным Союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией профсоюзов региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы предлагаем в год 90-летия Свердловской области провести для свердловчан познавательную викторину на знание исторических побед нашей малой Родины. <...> Очень хотелось бы, чтобы год 90-летия оставался в памяти свердловчан по-настоящему праздничным, поэтому мы предлагаем <...> дать возможность участникам праздничных мероприятий, нашим землякам, участникам познавательный викторины получить дополнительные ценные призы в виде смартфонов, автомобилей, квартир и наших легендарных мотоциклов "Урал", - сказал президент УТПП Андрей Беседин на телемосту с Екатеринбургом во время посвященного 90-летию Свердловской области торжественного собрания в Уральском государственном театре эстрады.

Формат проведения викторины не уточняется. При этом организаторы отмечают, что каждый участник сможет получить памятный подарок.

По данным департамента информационной политики региона, организатор проекта - Свердловский областной благотворительный фонд.

17 января регион отмечает 90-летие со дня своего образования, дан старт юбилейных праздничных мероприятий в течение года. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил награды жителям Свердловской области.

"Сегодня Свердловская область занимает одну их ведущих позиций в российской экономике. Демонстрирует стабильность и уверенный рост по основным экономическим показателям: по индексу промышленного производства, индексу обрабатывающих производств, инвестициям в основной капитал, производству электроэнергии. <...> Как и в годы Великой Отечественной войны предприятия Свердловской области стали опорой оборонно-промышленного комплекса страны. Традиции и характер наших земляков позволили максимально быстро в условиях специальной военной операции мобилизовать все имеющиеся ресурсы", - подчеркнул Якушев.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.