В Удмуртии на некоторых трассах ограничили движение грузовиков и общественного транспорта

Меры приняты в связи с надвигающимся бураном

ТАСС, 17 января. Движение грузовиков и общественного транспорта ограничили в Удмуртии в связи с надвигающимся бураном, власти региона попросили работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы. Об этом в Telegram-канале написал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

"В связи с погодными условиями ограничено движение грузового и общественного транспорта до 20:00 (19:00 мск) 17 января по федеральной трассе М-7 "Волга" от границы с Республикой Татарстан до развязки с западным обходом Ижевска, до 17:00 (16:00 мск) по направлениям Ижевск-Сарапул, Костино-Камбарка-граница с Республикой Башкортостан, Ижевск-Воткинск, Воткинск-Кельчино", - написал он.

По словам Семенова, буран, который повлиял на движение транспорта в Татарстане и Башкирии, подходит к Удмуртии. По данным местного Гидрометцентра, 17 января в республике в течение дня ожидается метель и сильный ветер, 19 и 20 января - сильный снег.

"Ввиду предстоящих снегопадов прошу работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы - важно максимально разгрузить дороги, чтобы дать возможность работать спецтехнике", - добавил председатель правительства.

Он отметил, что в режим повышенной готовности переведены энергетики. К оперативному реагированию в филиале "Удмуртэнерго" готовы 116 бригад: 559 специалистов и 182 единицы спецтехники.

Ранее автомобильные заторы возникли на трассе М-12 "Восток" на участке от Канаша до Шали, сейчас они ликвидированы. В Башкирии из-за метели полностью перекрыты участки пяти федеральных трасс.