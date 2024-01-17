17 января, 11:47
Палестино-израильский конфликт

МЧС доставило в Египет очередную партию гуманитарной помощи для жителей Газы

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Сбор помощи проводился по инициативе властей Башкирии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ доставил в Египет очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"Самолет Ил-76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа", - сказали в министерстве.

Сбор помощи проводился по инициативе властей Башкирии. После разгрузки она была передана представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые доставят ее в Газу. Всего за время гуманитарной операции МЧС России доставило для жителей анклава 420 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости. 

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