Количество зарубежного контента на платформе Premier выросло на 20% в 2023 году

При этом 97% зрителей предпочитают смотреть отечественные проекты, отметил замгендиректора онлайн-кинотеатра Макар Кожухов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Зарубежного контента в онлайн-кинотеатре Premier стало больше на 20%, при этом 97% зрителей предпочитают смотреть отечественные проекты. Об этом сообщил заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов на пресс-мероприятии платформы.

"В какой-то момент все стали говорить, что у нас нет западного контента. А у нас его стало на 20% больше. Да, это, может быть, другие поставщики, хотя сейчас уже есть кейсы, которые показывают, что даже топовые производители не то чтобы сильно против", - сказал он.

В частности, уже 26 января на канале ТВ-3 выйдет сериал "Зорро", снятый режиссером Хавьером Кинтасом. Роль главного героя исполнил 27-летний испанский актер Мигель Бернардо ("Элита"). Также в сериале снимались Пако Тоус и Чача Хуан, актеры сериала "Бумажный дом". Один из продюсеров сериала - Джон Герц, работавший над "Маской Зорро" и "Легендами Зорро" с Антонио Бандерасом. Сразу после эфира серии будут доступны на Premier.

При этом, по словам Кожухова, 97% пользователей Premier все же предпочитают смотреть российский контент. "На самом деле эта цифра для нас как родная, потому что мы всегда позиционировали себя во многом как первооткрыватели качественного российского контента", - добавил он.

Итоги года платформы

В 2023 году выручка Premier выросла на 113% в сравнении с 2022 годом, количество подписчиков - на 33%, до 4,8 млн пользователей. Такой рост онлайн-кинотеатр Premier зафиксировал впервые с момента запуска сервиса в 2018 году. На платформе вышло 65 оригинальных проектов, 34 уже запущены в съемки. В 2023 году Premier выпустил 21 документальный фильм и в 2024 планирует повторить эту цифру.

"Из того, что будет в 2024 году - уже 18 января выйдет сериал "Прелесть" с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским и многими другими, также выйдет молодежная история "Жвачка", детективная драма на грани трейлера "Тайга", она планируется к выходу весной", - рассказал Кожухов.

Также в 2023 году Premier запустил несколько новых направлений: раздел "Спорт", в котором представлены прямые трансляции спортивных событий, включая матчи Российской премьер-лиги, и "Детский профиль", в котором собран контент для маленьких зрителей. Также идет разработка нового сервиса "Шум", который объединит в себе музыку, подкасты и аудиокниги.