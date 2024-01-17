МЧС планируют освободить от платы за обслуживание авиации в аэропортах

В бюджет ведомства на это ежегодно закладывается 44 млн рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МЧС России хотят освободить от сборов за обслуживание ведомственной авиации в аэропортах, сообщил заместитель директора правового департамента министерства Андрей Пятко.

"Законопроектом вносится единый для всех федеральных органов силового блока порядок обеспечения полетов воздушной авиации, то есть безвозмездно", - сказал он, представляя в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции соответствующий законопроект. Депутаты поддержали законопроект.

В настоящее время МЧС России, вылетая на чрезвычайные ситуации и гуманитарные операции, оплачивает обслуживание своей авиации в аэропортах. В бюджет министерства на это ежегодно закладывается 44 млн рублей. По словам Пятко, в реальности ведомство тратит на эти цели 53-54 млн рублей, прося недостающие средства у Минфина. "Сейчас Минфин будет сам определять, как ему платить", - добавил представитель МЧС.

От уплаты подобных сборов ранее были освобождены Минобороны, ФСБ и Росгвардия. В авиапарк министерства входит порядка 100 воздушных судов, включая около 70 вертолетов.