В Кудрове подготовят инфраструктуру для ускорения ввода станции петербургского метро

Станцию планируют построить в продолжение Лахтинско-Правобережной линии метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. В Кудрове подготовят необходимую инфраструктуру для ввода в эксплуатацию станции метро, которая будет продолжением ветки Петербургского метрополитена. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, Ленобласть со своей стороны сделает все возможное, чтобы сроки ввода станции метро не откладывались с 2027 на 2029 год.

"Мы уверены, что это вопрос совместного решения, в этом вопросе мы готовы поддержать наших коллег из Санкт-Петербурга, и многое уже для этого сделали и делаем. Например, мы проводим работы по реконструкции улично-дорожной сети Кудрово, а именно - подходов к будущей станции метро. Мы уже приступили к строительству развязки в этом месте, начали реализацию проекта транспортно-перегрузочного узла, который будет востребован жителями Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Мы сегодня заинтересованы в том, чтобы и правительство Санкт-Петербурга, и правительство России нашло возможность уложиться в сроки до конца 2027 года по строительству метро. Мы будем со своей стороны прилагать все усилия для того, чтобы эти сроки не менялись", - сказал Дрозденко в видеообращении, которое распространила пресс-служба областного правительства.

Станцию метро в примыкающем к Санкт-Петербургу городе Кудрово с населением около 200 тыс. человек планируется построить в продолжение Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена. Там же построят электродепо "Правобережное". Под этот проект в Ленинградской области зарезервированы земельные участки, спроектировано создание транспортно-пересадочного узла и развязки рядом с Мурманским шоссе в Кудрове. Вместе с вестибюлем станции метро в этом месте появятся новые дороги, общественно-деловые зоны, автобусный вокзал. Ввод станции метро "Кудрово" был запланирован на 2027 год, но власти Петербурга назвали новые возможные сроки - 2028-2029 годы.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, Дрозденко намерен продолжить работу совместно с администрацией Петербурга и правительством России по сохранению ранее согласованных сроков строительства станции метро в Кудрове в 2027 году и скорейшему определению источника финансирования работ.