Официальный статус "Достояние Среднего Урала" получили пять объектов

Голосование проходило с 1 августа по 1 декабря 2023 года на портале госуслуг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал", карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, волейбольный клуб "Уралочка", алапаевская узкоколейная железная дорога и Невьянская наклонная башня получили официальный статус "Достояние Среднего Урала". Лауреаты конкурса получили памятные стелы и дипломы на торжественном собрании, посвященном 90-летию Свердловской области, передает корреспондент ТАСС.

"В 2023 году Общественной палатой области было получено 109 заявок. Все заявившиеся 109 объектов получают сертификат участников этого конкурса, а пять первых получают дипломы и уникальные статуэтки, отлитые уральскими мастерами вручную из бетона. Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал" получил 12 856 голосов [жителей], карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината получил 9 150 голосов, волейбольный клуб "Уралочка" получил 7 444 голоса, алапаевская узкоколейная железная дорога - 6 376 голосов и Невьянская наклонная башня - 5 846 голосов", - отметил председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

Победителей определили голосованием, которое прошло с 1 августа по 1 декабря 2023 года на платформе обратной связи портала госуслуг. "В минувшем году популярность нашего конкурса среди жителей области выросла: если в ходе первого конкурса за 15 объектов было подано 40 тыс. голосов, то в этот раз количество голосов приблизилось к 70 тыс.", - подчеркнул Левин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул на собрании, что жители региона чтят память предков и бережно хранят богатейшее наследие.

Статус "Достояние Среднего Урала" был учрежден в сентябре 2021 года по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, его целью заявлена популяризация уникальности и самобытности региона. Статус может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям и другому.