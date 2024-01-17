В Москве простились со Львом Рубинштейном

Поэт умер 14 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Церемония прощания с поэтом Львом Рубинштейном, умершим 14 января на 77-м году жизни, прошла в Москве. Проститься с автором книги "Знаки внимания", "Целый год. Мой календарь", "Регулярное письмо" и многих других пришли несколько сотен человек, передает корреспондент ТАСС.

Траурная церемония прошла в доме культуры "ДК Рассвет" в Столярном переулке, где поэт неоднократно выступал со своими произведениями. Гражданская панихида длилась около трех часов, среди пришедших проститься - родные, друзья, коллеги и те, кто любит поэзию Рубинштейна. Многие несли цветы, читали отрывки из его книг.

"Спасибо большое, что вы сюда пришли <...> разделить наше горе. К сожалению, несколько дней назад папы не стало, такое страшное происшествие, такая страшная катастрофа оборвала его жизнь. Наверное, единственное, что может чуть-чуть облегчить горе, это то, что я здесь не одна", - сказала дочь поэта Мария Рубинштейн.

С поэтом простились чтением его стихов и аплодисментами.

9 января в оперативных службах сообщили ТАСС, что Рубинштейн попал в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на северо-востоке Москвы. Ему была проведена операция. 14 января дочь поэта сообщила о его смерти.