В Доминикане проведут эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели

Такой план начнется 1 февраля и продлится проект, но сотрудники компаний будут работать на 20% меньше только три месяца, рассказали в администрации президента страны

ГАВАНА, 17 января. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики решили провести эксперимент по внедрению с 1 февраля четырехдневной рабочей недели с сохранением действующих зарплат. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента страны.

"Министерство труда предприняло беспрецедентный шаг, запустив пилотный план добровольного сокращения рабочей недели <…> с 44 до 36 часов", - отметили в администрации главы республики. Сообщается, что эксперимент "направлен на изучение возможных преимуществ как для работников, так и для участвующих компаний".

"Этот план начнется 1 февраля и продлится полгода", - говорится в сообщении. Предполагается, что работать на 20% меньше с сохранением прежней продуктивности сотрудники компаний будут только три месяца. Оставшаяся половина срока действия плана уйдет на анализ и обработку полученных данных.

Среди компаний, которые примут участие в проекте, - телекоммуникационная корпорация Claro, энергетическая компания EGE Haina, а также Национальная компания медицинского страхования (SeNaSa).