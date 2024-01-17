В МЧС предупредили о сильном снеге, метели и гололедице в Москве к вечеру 18 января

Водителям рекомендуют парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице и снежных заносах с 15:00 мск четверга и до утра пятницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 18 января до 10:00 мск 19 января в Москве ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель. В ночные часы местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление юго-восточного ветра с порывами 15-20 м/с", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с непогодой просят водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также стоит избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Водителям рекомендуется парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.