В Татарстане сняли введенные из-за непогоды ограничения движения на трассах

На востоке республики за два дня выпало 128% от месячной нормы осадков

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Движение рейсовых автобусов и грузовых автомобилей на трассах Татарстана, ограниченное 16 января из-за непогоды, полностью восстановили. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

"С 11:30 16 января до 15:30 17 января на федеральной трассе М-7 "Волга" было ограничено движение для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств (продолжительностью 28 часов). Ограничения движения на остальных федеральных автодорогах в Республике Татарстан были введены в 17:00 16 января и действовали до 15:3017 января (продолжительностью 22 часа 30 минут). В настоящее время движение транспорта восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия.

Как сообщил начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергей Захаров на заседании республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям, на востоке Татарстана из-за циклона за двое суток выпало 128% от месячной нормы осадков, при этом в Казани, которая расположена на северо-западе региона, - 17% от месячной нормы.