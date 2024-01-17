Более 2,3 тыс. домовладений в КЧР подключили к газу по программе социальной газификации

За три года общий уровень газификации Карачаево-Черкесии вырос на 3,2%

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Более половины заявок жителей Карачаево-Черкесии на подключение к газу по программе социальной газификации исполнены за три года, за этот период к газу подключили более 2,3 тыс. домов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Газпром газораспределение Черкесск".

"С начала реализации программы социальной газификации в республике газ подведен к границам 4 557 домовладений, этот вид работ выполнен на 98%. Подключили к газу 2 348 домов из них 1 045 - в 2023 году, поступившие от жителей региона заявки исполнены на 51%. С начала этого года принято 110 заявок на догазификацию", - сказали в пресс-службе.

Региональными мерами поддержки, предусматривающими бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование для льготной категории граждан, в прошлом году воспользовались 137 жителей КЧР.

Общий уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 84,3%. За три года этот показатель вырос на 3,2%, отметил собеседник агентства.

Программа социальной газификации начата в России в 2021 году по поручению президента страны, благодаря которой у жителей появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ непосредственно к домам и приобрести газовое оборудование.