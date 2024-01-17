Фадеев и Кравцов обсудили вопросы обучения не говорящих по-русски детей мигрантов

Глава СПЧ настаиваем на предварительном обучении не владеющих русским языком детей мигрантов в специализированных дошкольных центрах для снижения бюрократической нагрузки на школьных учителей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Министерство просвещения РФ будут совместно работать над проблемой обучения русскому языку детей мигрантов, которые им не владеют в достаточной мере, а также над снижением бюрократической нагрузки на школьных учителей. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Как сообщает Telegram-канал СПЧ, Фадеев в среду провел встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

"Я настаиваю на предварительном обучении не владеющих русским языком детей мигрантов в специализированных дошкольных центрах, на снижении бюрократической нагрузки на школьных учителей, на что мне лично жаловались в разных регионах страны. Мы договорились о совместной работе по данным направлениям", - сказал Фадеев.

Он добавил, что в ближайшее время СПЧ планирует провести по этим вопросам совещание с участием представителей министерства.

В СПЧ отметили, что в опубликованном перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с членами совета три пункта касаются вопросов школьного образования. В частности, поручено принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей, представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях, представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в соцсетях.