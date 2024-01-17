Дмитрию Быкову грозит штраф за участие в нежелательной организации

Он может составить 15 тыс. рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Писателю Дмитрию Быкову (признан иноагентом) грозит штраф на 15 тыс. рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол, составленный по ст 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Дата заседания по этому делу еще не назначена", - сказали в суде. За это правонарушение гражданам грозит штраф до 15 тыс. рублей.

В декабре 2023 года Никулинский суд Москвы оштрафовал Быкова на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Такой же штраф Быкову выписали в конце июня за неуказание статуса иноагента в видео на YouTube. Оба заседания прошли в отсутствие Быкова, находящегося за границей.

Быков - писатель, поэт, публицист, критик и педагог, член Союза писателей России. Двукратный обладатель литературной премии "Национальный бестселлер". Он регулярно принимал участие в несанкционированных акциях протеста. Минюст включил его в перечень иноагентов в июле 2022 года. Сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи его книг из-за его высказываний, которые получили широкую огласку в СМИ.