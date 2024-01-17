В Эстонии не планирует сносить "Бронзового солдата"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что власти республики стремятся избежать напряженности в обществе

ВИЛЬНЮС, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство не планирует демонтировать памятник советским воинам в Таллине, также известный как Бронзовый солдат.

"Мы сейчас не планируем переносить Бронзового солдата", - приводит ее слова портал эстонского гостелерадио ERR. Каллас пояснила, что власти республики стремятся избежать напряженности в обществе, потому что "эстонцы, для которых русский язык родной, <...> тоже являются его частью".

ERR добавляет, что ранее памятник, располагавшийся в центре Таллина, был перенесен на Военное кладбище. При этом во вторник Рийгикогу (парламент) отклонил инициированный фракцией Консервативной народной партии законопроект по немедленному "удалению из публичного пространства" всех памятников, установленных при советской власти.