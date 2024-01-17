В Московском зоопарке пройдет акция по приему подарков для животных

Каждый, кто принесет подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного прохода на территорию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Акция, в ходе которой посетители с подарками для животных смогут бесплатно попасть на территорию Московского зоопарка, начнется 19 января, сообщила пресс-служба зоопарка.

"Традиционная акция "В зоопарке ждут подарки" пройдет с 19 по 21 января. В рамках акции каждый, кто принесет подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного прохода на территорию. Пункты приема зооподарков будут работать с 10:00 до 16:00 на главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро Баррикадная", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе подарков, одобренных зоологами, мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов. Также в списке пожеланий аксессуары для вольера птиц и грызунов, кубы для лакомства, кольца и канаты для птиц. Подарок нужно передать волонтерам, а в терминале или на кассе получить акционный билет стоимостью 0 рублей, за один подарок можно получить один билет.

Подарок должен быть новым, не самодельным, не съедобным. Зоологи проверят игрушки и передадут животным, добавили в пресс-службе.