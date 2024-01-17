В Польше сообщили о сокращении финансирования Института национальной памяти

За это выступили депутаты парламентского большинства, состоящего из представителей победивших на выборах 15 октября левых партий

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Польский Сейм (нижняя палата парламента) сокращает финансирование Института национальной памяти (ИНП), инициировавшего переименование улиц и снос памятников в честь советских деятелей, на 70 млн злотых (около $17,6 млн).

"В комиссии Сейма идет уничтожение бюджета ИНП. На этом этапе из бюджета ИНП уже исчезли 70 млн злотых", - написал директор ИНП Кароль Навроцкий в Х.

Сообщается, что за сокращение финансирования выступили депутаты парламентского большинства, состоящего из представителей победивших на выборах 15 октября левых партий.

ИНП был создан в 1998 году как государственное историко-архивное учреждение с целью изучения деятельности органов госбезопасности Польской Народной Республики (ПНР) в период 1944 - 1990 годов.

После прихода к власти правой националистически-консервативной партии "Право и справедливость" в 2015 году ИНП стал средством проведения так называемой "исторической политики", в ходе которой в городах страны стали переименовываться улицы и площади, а также уничтожаться памятники и монументы деятелям социалистической Польши и военнослужащим Красной армии, погибшим при освобождении Польши от фашистов во время Второй мировой войны.

ИНП также стал основным органом, который проводил люстрацию польских госслужащих, выясняя, не сотрудничали ли они во время ПНР с органами госбезопасности.

В 2019 году годовой бюджет ИНП составлял 342 млн злотых ($85,5 млн), а позже был увеличен до 500 млн злотых ($125 млн).