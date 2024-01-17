Уровень цифровой зрелости Тюменской области по итогам 2023 года превысил 85%

По словам директора департамента информатизации региона Станислава Логинова, в планах расширять спектр применения технологий ИИ для задач госуправления

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Тюменская область достигла показателя цифровой зрелости более 85% по итогам 2023 года, сообщил ТАСС директор департамента информатизации региона Станислав Логинова в ходе Дня цифровизации на Международной выставке-форуме "Россия".

"Тюменская область находится в лидирующей группе регионов по цифровой трансформации, показатель цифровой зрелости по итогам 2023 года уже составляет более 85%. Сегодня на стенде в рамках Дня цифровизации мы представим ряд таких решений, которые были созданы в Тюменской области, внедрены в регионе и тиражируются в других субъектах Российской Федерации", - сказал он.

Логинов отметил, что в регионе с 2015 года внедряется интеллектуальная транспортная система, на сегодняшний день она существует в еще 10 субъектах России. Также в Тюменской области было создано решение по автоматизации в сфере градостроительства, сейчас оно внедрено в более чем 50 субъектах. На стенде региона представлено решение по комплексной автоматизации процессов в медицинских учреждениях. Речь, в частности, о выдаче рецептов, записи на прием к врачу, ведении электронной медицинской карты. Импортозамещенная система на базе 1С формирует полный анамнез человека.

Кроме этого, Тюменская область - один из лидеров по развитию искусственного интеллекта в России, и регион планирует расширять спектр применения технологий ИИ для задач госуправления, добавил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.