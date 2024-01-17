В Ульяновской области на всех федеральных трассах открыли движение грузовиков

При этом ограничения сохраняются для междугородних рейсовых автобусов

УЛЬЯНОВСК, 17 января. /ТАСС/. Ограничения для движения грузовых автомобилей, которые ввели 16 января из-за метели, сняли на всех участках федеральных трасс в Ульяновской области, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия "Волго-Вятскуправтодор".

"Движение по участкам федеральных дорог Ульяновской области обеспечено для грузовых транспортных средств", - отметили в пресс-службе.

По информации ФКУ "Волго-Вятскуправтодор", ограничения движения сохраняются для междугородних рейсовых автобусов.

Во вторник с 21:00 (20:00 мск) на участках нескольких федеральных автомобильных дорогах региона было закрыто движение для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств. Ограничения вводили из-за неблагоприятных погодных условий - метели, которая сопровождалась сильным ветром с порывами до 25 м/с.