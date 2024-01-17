Путин заявил, что нельзя допустить монополизации лицензирования средств медреабилитации

Как отметил президент, этот вопрос является очень чувствительным для тех, кто нуждается в этих технических средствах реабилитации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предостерег от того, чтобы сфера лицензирования технических средств реабилитации была монополизирована кем бы то ни было.

"Что касается лицензирования технических средств реабилитации: <…> здесь, главное, не допустить никакой монополизации этого вида деятельности кем бы то ни было, и каждый шаг должен быть проработан", - сказал Путин на совещании с членами правительства. По его словам, этот вопрос очень чувствительный для тех, кто нуждается в этих технических средствах реабилитации. "Мы в целом можем и должны наладить здесь соответствующий режим работы", - добавил он.