Шадаев заявил, что в новых регионах внедряются лучшие цифровые решения

По словам министра цифрового развития России, на территориях уже начинают функционировать электронные дневники и медицинские карты, а также портал госуслуг

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новые территории России быстро интегрируются в цифровое пространство страны и получают лучшие цифровые решения. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Они [новые регионы] у нас, так сказать, очень быстро интегрируются в наше цифровое пространство. У них унаследованных решений очень мало, фактически они сразу получают лучшие отработанные решения, которые в масштабе страны у нас имеют самое большое признание", - сказал он.

Глава Минцифры отметил, что на новых территориях успешно начинают функционировать госуслуги, электронные дневники и медицинские карты. "В общем, они должны по стандарту цифровому соответствовать нашей лучшей практике", - подытожил Шадаев.