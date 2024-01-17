В Липецкой области свыше 1,8 млрд рублей направят на развитие сельских территорий

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что всего на развитие АПК региона в 2024 году выделят 4,5 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Более 1,8 млрд рублей направят в текущем году на комплексное развитие сельских территорий Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

Он отметил, что средства будут выделены из предусмотренных в федеральном и областном бюджете денег на финансирование агропромышленного комплекса региона. "Больше всего средств господдержки пойдет на комплексное развитие сельских территорий - более 1,8 млрд рублей, по этой программе в малых городах и в сельской местности строятся и ремонтируются детские сады и школы, социальные объекты и дороги, благоустраиваются территории", - сказал Артамонов. Губернатор напомнил, что всего на развитие АПК региона в 2024 году предполагается направить около 4,5 млрд рублей.

"Программа позволяет заметно улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии территорий, но и на росте их экономического потенциала", - продолжил Артамонов. Он заметил, что только в 2023 году на селе было реализовано несколько десятков проектов, среди которых он особо выделил строительство автодорог между населенными пунктами, а также благоустройство территорий и объектов культуры.

Всего же на сельских территориях Липецкой области живут более 400 тыс. человек, что составляет 37% населения.