В Югре заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 22,4% за неделю

Показатель выше эпидемического порога на 71,9%, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошлую неделю 91,9 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения в Ханты-Мансийском автономном округе. Это выше показателей первой недели января на 22,4%, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Югре.

"За неделю 08.01-15.01.2024 зарегистрировано 91,9 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 22,4% и выше эпидемического порога на 71,9%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в структуре заболевших гриппом с начала сезона дети составляют 66,6%, взрослые - 33,37%. Всего рост заболеваемости отмечается в 19 муниципальных образованиях округа. Заболеваемость в столице Югры - городе Ханты-Мансийске - выше уровня предыдущей недели на 104,7% и ниже эпидемиологического порога на 62,7%.