Путин поручил найти сбалансированное решение по досрочному выходу на пенсию медиков

Как отметил президент, в частных медицинских организациях их владельцы сами регулируют график

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил вместе с экспертным сообществом дополнительно проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию медицинских работников, трудоустроенных в медучреждениях разной формы собственности.

"Это вопрос социальной справедливости в рамках организации системы здравоохранения. В госучреждениях люди работают много и работают подчас без всяких ограничений, имею в виду обязанность оказывать любые виды помощи медицинской, причем круглосуточно", - сказал президент. При этом он отметил, что в частных медицинских организациях их владельцы сами регулируют график. "Сегодня люди работают пять часов, завтра три часа, потом еще как-то. В общем они сами регулируют эту загрузку", - заметил он.

По словам президента, "если различные категории медработников претендуют на получение определенных льгот в области пенсионного обеспечения", то этот вопрос должен быть урегулирован на основе справедливого подхода. "Это точно совершенно [нужно] проработать с экспертным сообществом, с медицинским экспертным сообществом и выработать сбалансированное решение таким образом, чтобы и вопросы социальной справедливости были соблюдены, и чтобы все решения в этой сфере соответствовали действующему в России закону", - поручил Путин. Он призвал "стремиться к тому, чтобы эти вопросы были решены в интересах медицинского сообщества". "Проработать я вас прошу обязательно и потом доложить предложения, которые вы сформулируете в ходе этой работы. Соответствующие нормы должны быть, они должны быть согласованы с медицинскими ведомствами, с ведомствами здравоохранения", - сказал президент, обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко.