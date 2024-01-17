Житель Франции выиграл почти €88 млн в европейской лотерее

Следующий суперрозыгрыш запланирован на 26 января с гарантированной суммой выигрыша в €130 млн

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Гражданин Франции выиграл первый в 2024 году джекпот в лотерее EuroMillions, сумма выигрыша составила почти €88 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба лотереи.

"Вчера вечером джекпот EuroMillions был выигран впервые в 2024 году. Приз достался игроку из Франции, у которого совпали все выигрышные номера и который в результате получил €87,9 млн", - говорится в сообщении.

Близкими к выигрышу были еще трое игроков, один из которых также из Франции. Республике джекпот европейской лотереи достается в 125-й раз, она занимает второе место по количеству обладателей главного приза, уступая лишь Великобритании со 126 победителями.

Следующий розыгрыш запланирован на 19 января, а суперрозыгрыш состоится неделю спустя - 26 января. В нем разыграется джекпот с гарантированной суммой выигрыша в €130 млн.

Самый большой куш сорвал 15 октября 2020 года житель Французской Полинезии, которому счастливый билет принес €220 млн.