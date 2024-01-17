Почти 500 тыс. игнорирующих рекомендации врачей москвичей получили персональные видео

Благодаря рассылке около 10 тыс. москвичей уже посетили врача по поводу своего хронического заболевания

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Порядка 500 тыс. жителей Москвы, которые несвоевременно выполняют рекомендации врачей и не сдают анализы, получили персонифицированные видеообращения. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, специалисты сформировали для каждого пациента свою индивидуальную программу, определили перечень необходимых исследований, чтобы постоянно следить за его состоянием, при необходимости корректировать терапию. Часть пациентов проходят обследования с определенной врачом регулярностью и соблюдают все его назначения. Есть люди, которые игнорируют приглашение вступить в такую программу диспансерного наблюдения.

"Несмотря на это, мы продолжаем активно взаимодействовать с этими людьми и дополнительно мотивируем их всеми возможными способами. На сегодняшний день около полумиллиона человек уже получили персонифицированные видеообращения, в которых главный внештатный специалист по первичной медпомощи в столице, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников лично сформировал для каждого пациента видеообращение по его конкретному заболеванию, рекомендациям, оценил возможные риски и, что самое главное, спрогнозировал, на сколько лет или даже десятилетий постоянный мониторинг своего состояния и выполнение рекомендаций врача может увеличить его продолжительность жизни", - сказала Ракова.

Она отметила, что на сегодняшний день более 50% из них уже посмотрели видео. И несмотря на Новый год и праздничные дни, благодаря рассылке около 10 тыс. москвичей уже посетили врача по поводу своего хронического заболевания.

В программу диспансерного наблюдения по новому формату вошли такие широко распространенные заболевания, как сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь. Для пациентов с двумя и более хроническими заболеваниями предусмотрена единая программа диспансерного наблюдения с обязательной консультацией узких специалистов, поэтому проводить несколько одинаковых обследований по разным заболеваниям не требуется, уточнила заммэра.

"Каждый пациент получает индивидуальную программу наблюдения. Врач в динамике отслеживает его состояние, при необходимости вносит необходимые корректировки, приглашает на внеплановые приемы, если видит какие-то критические отклонения в состоянии здоровья. Накануне месяца, когда пациентам необходимо пройти обследования, жителям напоминают о необходимости его прохождения и о визите к врачу по итогу обследований", - пояснила Ракова.