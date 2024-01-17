Минздрав России закрепил персональных кураторов за чукотскими роддомами

В регионе также внедрили систему телемедицинских обходов пациенток из группы высокого риска

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России закрепило персональных кураторов за учреждениями родовспоможения Чукотки и внедрило систему телемедицинских обходов пациенток из группы высокого риска, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Пять пунктов, которые были реализованы с момента вашей встречи. Первое, это закреплены персональные кураторы из числа федерального центра акушерства и гинекологии - они уже работают в учреждениях Чукотки на сегодняшний день. Второе, отработана маршрутизация внутри региона и в учреждения третьего уровня - дополнительные механизмы. Третье, выделено использование современных телемедицинских технологий, и консультанты из созданных уже сегодня дистанционных консультативных центров. И кураторы региона будут осуществлять телемедицинские обходы непосредственно для пациенток тяжелой патологии из группы высокого риска", - пояснил министр.

Он также отметил заключение соглашения вуза с регионом, направленное на повышение подготовки специалистов и повышение их квалификации. "Пятый вопрос касался укрепления материально-технической базы. Дополнительное выделение средств - этот вопрос согласован с курирующим вице-премьером. Все это согласовано на сегодняшний день и подготовлен проект распоряжения по выделению дополнительного ресурса", - сказал Мурашко.

По его словам, на Чукотке регистрируется около 500 родов, все они проходят в учреждениях первого-второго уровней, также привлекается третий уровень (перинатальные центры). За последние три года шесть женщин были направлены в перинатальные центры Хабаровска, Владивостока и Москвы. Мурашко добавил, что на территории также действует санавиация, и врачи за последние годы не допустили ни одного случая материнской смертности. Вместе с тем, есть необходимость вовлечения в эту работу федеральных центров, пояснил он.

Ранее Путин пообещал помочь Чукотке дооборудовать учреждения родовспоможения и наладить маршрутизацию с крупными перинатальными центрами.