Собянин: пассажиры совершили 1 млрд поездок по МЦК

Мэр Москвы также подчеркнул, что районы рядом с МЦК преображаются, а на месте прилегающих бывших промзон появляются современные городские кварталы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) совершили 1 млрд поездок с момента его открытия 10 сентября 2016 года. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Миллиард поездок совершили пассажиры по Московскому центральному кольцу. МЦК сегодня - это 54 км и 31 московский городской вокзал; современные "Ласточки", минимальный интервал которых в часы пик - 4 минуты; инфраструктура для родителей с детьми, маломобильных и пожилых людей, пассажиров с багажом, велосипедами и самокатами", - написал Собянин.

Московское центральное кольцо заработало в 2016 году и продолжает развиваться. "С открытием станции Кутузовская на МЦД-4 завершилась его интеграция с Московскими центральными диаметрами. Теперь для удобства пассажиров со всех ж/д направлений есть пересадки на МЦК", - добавил мэр.

Он также подчеркнул, что районы рядом с МЦК преображаются, а на месте прилегающих бывших промзон появляются современные городские кварталы.