В Петербурге из-за метели объявили желтый уровень погодной опасности

Водителям рекомендовали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге 18 января из-за метели и ветра до 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра, с 9:00 до 21:00 18 января на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за метели и сильного ветра. Местами порывы могут достигать 15 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 11:00 до 19:00 18 января желтый уровень также объявили в связи с сильным снегом и обледенением.

Правительство Петербурга обратилось к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам, добавили в пресс-службе.

В Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга также обратились к водителям с просьбой соблюдать в этот день особую осторожность при движении по морскому участку Скоростной автомобильной дороги КЗС, учитывая боковой ветер и состояние дорожного полотна. Там также отметили, что угрозы наводнения нет. Комплекс защитных сооружений работает в штатном режиме. Затворы КЗС открыты. Специалисты контролируют гидрологическую обстановку в Финском заливе.

Ранее в пресс-службе городского комитета по благоустройству сообщили, что на данный момент дорожные предприятия вывезли с улиц Петербурга 1,5 млн куб. м снега. Для сравнения, в 2023 году в тех же числах января снега было в 1,5 раза меньше. За последние два дня выпало почти 10 см осадков. Сложная обстановка на дорогах не позволяет быстро транспортировать собранные валы днем, поэтому это происходит в вечернее и ночное время. В сутки на утилизацию отправляется порядка 30 тыс. куб. м снега.