Русских объявил взыскание главе ульяновского Минтранса из-за пробки на трассе

Взыскание также объявлено главе администрации Чердаклинского района

УЛЬЯНОВСК, 17 января. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил взыскание министру транспорта региона Сергею Воронцову и главе администрации Чердаклинского района Юрию Нестерову из-за многочасовой пробки, которая образовалась на участке федеральной трассы Р-241 возле поселка Мирный. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"По ситуации с многочасовой пробкой возле поселка Мирный объявил взыскания в адрес министра транспорта Ульяновской области Сергея Воронцова и главы администрации Чердаклинского района Юрия Нестерова. Несмотря на то, что дорога в обслуживании у федеральных коллег, наше министерство сработало отвратительно, хотя поручения мной давались еще вчера. Местная администрация также не сразу отреагировала", - написал он.

Русских добавил, что администрации муниципалитетов переведены на штабной режим работы. "Все должны быть готовы развернуть пункты обогрева и обеспечить застрявших на трассах питьевой водой, горячим питанием", - пояснил он.

По информации губернатора, из-за ограничения движения на федеральных трассах в соседних регионах фуры ждут проезда на территории Димитровграда в сторону Самарской области и на территории Цильнинского района в сторону Чувашии. "До полного запуска движения поручил обеспечить водителей и пассажиров при необходимости водой, питанием и обогревом", - уточнил Русских.

Глава региона на заседании штаба по ликвидации ЧС поручил уделить особое внимание расчистке подъездных путей к социальным объектам - школам, детсадам, больницам. Он также отметил, что Госнадзор усилит контроль за управляющими компаниями по расчистке внутридомовых территорий и подъездам к домам. "По прогнозам, 19 января и на выходных прогнозируются снегопады. Все службы остаются в режиме повышенной готовности", - подчеркнул Русских.

Ранее в ГУ МЧС по Ульяновской области сообщили, что на 223-м км трассы Р-241 образовался затор протяженностью 2 км. Причиной этого стала перегородившая дорогу фура, водитель которой не справился с управлением из-за непогоды - сильной метели с порывистым ветром.