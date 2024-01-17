В Ленобласти учредили татарскую национально-культурную автономию

В частности, организация будет работать над сохранением и развитием татарского языка, национальной культуры, а также укреплением единства многонационального народа России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Региональную общественную организацию "Татарская национально-культурная автономия Ленинградской области" (ТНКАЛО) учредили в Ленобласти. Ее председателем избрали Айрата Маннанова, об этом объявили на пресс-конференции в Доме дружбы Ленинградской области.

"10 января 2024 года официально зарегистрирована региональная общественная организация "Татарская национально-культурная автономия Ленинградской области". Соучредителями организации стали пять действующих районных автономий. Сегодня в многонациональной Ленинградской области в реализации национальной политики принимает участие свыше 50 национальных культурных объединений, в том числе и татарская общественная организация "Файда". И теперь активно включится работу Татарская [национально-культурная] автономия Ленинградской области", - сказал Маннанов.

Поддержку в создании организации оказало Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Целями деятельности ТНКАЛО являются, в частности, сохранение и развитие татарского языка, татарской национальной культуры, укрепление единства многонационального народа России, гармонизация межэтнических отношений, а также содействие межконфессиональному диалогу.

Маннанов отметил, что в ближайшее время утвердят план работы ТНКАЛО, а также основные векторы развития и сотрудничества с государственными и общественными организациями. Планируется, что проекты и мероприятия национально-культурной автономии будут связаны, в том числе с татарской творческой деятельностью, литературой, живописью, историей, декоративно-прикладным искусством, национальной кухней.

По данным Всероссийской переписи населения 2021 года, приведенным на пресс-конференции заместителем председателя областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Андреем Пановым, на территории Ленинградской области проживают более 2 млн человек 145 национальностей. По численности пятое место занимают татары.

На площадке Дома дружбы Ленинградской области, напомнил на пресс-конференции и.о. руководителя Сергей Новожилов, работает интерактивный музей татарской культуры и быта. Всего в стенах Дома дружбы, расположенного на Потемкинской улице в Санкт-Петербурге, размещаются 15 музеев национальной культуры.