Лавров высоко оценил вклад соотечественников в сбережение духовного наследия России

Как отметил министр иностранных дел, на фоне продолжающихся в недружественных странах дискриминации представителей русскоговорящих общин и беспрецедентной русофобии ПКДСР будет продолжать прилагать усилия по поддержке соотечественников и их консолидации на патриотической основе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил вклад соотечественного движения в сбережение и распространение духовного наследия России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося под председательством главы российского дипведомства очередного заседания Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР).

В дипведомстве информировали, что в центре внимания находились вопросы взаимодействия с диаспорой в свете итогов Всемирной тематической конференции "Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей - залог единства российских соотечественников", прошедшей в Москве 1-2 ноября 2023 года.

"Как отметил Сергей Викторович Лавров, на фоне продолжающихся в недружественных странах дискриминации представителей русскоговорящих общин и беспрецедентной русофобии ПКДСР будет продолжать прилагать активные усилия по всесторонней поддержке соотечественников и их консолидации на патриотической основе, повышению эффективности координационных структур диаспоры, защите ее законных прав и интересов, сохранению ею общероссийской культурной идентичности, - говорится в сообщении МИД РФ. - Подчеркнуто, что современная Россия является одним из главных защитников традиционной семьи, примером взаимодействия различных народов, культур и религий на основе взаимного уважения и согласия. Министр высоко оценил вклад соотечественного движения в сбережение и распространение богатейшего культурно-исторического, духовного наследия России, продвижение позиций русского языка, обеспечение связи времен и поколений".

Итоги заседания ПКДСР

В дипведомстве также отметили, что на заседании были утверждены Комплексный план основных мероприятий по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2024-2026 годы и список на награждение по линии ПКДСР по итогам 2023 года.

"Рассмотрены задачи дальнейшей работы по уходу за находящимися за рубежом местами погребения, имеющими для России историко-мемориальное значение, - добавили в МИД РФ. - Обсуждены вопросы участия ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей в работе с соотечественниками за рубежом, используя опыт Республики Крым".

Кроме того, в сообщении сказано, что члены ПКДСР одобрили вынесенные на заседание предложения, заявили о своей готовности и далее содействовать решению имеющихся вопросов.

В дипведомстве информировали, что в работе комиссии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, председатель и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и Константин Затулин, член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Отари Аршба, представители Администрации Президента, Аппарата Правительства Российской Федерации, других заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и фондов.