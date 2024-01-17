Работы по укреплению автобусных остановок в Белгороде намерены завершить к 25 января

По данным мэра Валентина Демидова, на 122 объектах города работы уже выполнили

ТАСС, 17 января. Работы по укреплению автобусных остановок в Белгороде для защиты населения от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины завершат к 25 января. Также все сооружения планируется электрифицировать, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

"Продолжаем укреплять остановочные павильоны, расположенные в Белгороде. Завершить все работы планируем к 25 января", - написал он.

По его словам, власти города вместе с областным управлением МЧС России определили 425 остановочных павильонов, где будут проведены мероприятия по защите, а также этапность работ. "В первую очередь укрепляем остановочные павильоны с наибольшим количеством пассажиров. На 122 объектах работы уже выполнены", - проинформировал глава города.

Он пояснил, что для укрепления автобусных остановок в Белгороде используются три вида защитных сооружений в зависимости от технической возможности и типа павильонов: установка защитных модулей, ограждение бетонными блоками или мешками с песком. "Ежедневно устанавливаем 10-12 модулей - по мере поставки с завода-изготовителя. Планируем все сооружения электрифицировать, пронумеровать, а также в каждом разместить памятки о правилах поведения при обстрелах. За порядком внутри модулей будут следить сотрудники Белгорблагоустройства. С помощью системы "Умный город" будем контролировать ситуацию, чтобы пресечь возможные случаи вандализма и привлечь к ответственности виновных, если потребуется", - написал Демидов.

Он отметил, что в день в Белгороде укрепляют бетонными блоками и мешками с песком около 30 остановочных комплексов.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны России заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.