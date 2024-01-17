В ГД внесли проект о выдаче ВНЖ иностранцам - представителям коренных народов РФ

Перечень таких народов будет утверждать правительство России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Депутаты Дмитрий Кузнецов и Тимур Каноков (оба от партии "Справедливая Россия - За правду") внесли в Госдуму законопроект об упрощенном получении вида на жительство (ВНЖ) без получения разрешения на временное проживание для иностранцев - представителей коренных народов РФ. Документ размещен в думской базе данных.

Изменения предусмотрены в ст. 8 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Так, предлагается выдавать ВНЖ без получения разрешения на временное проживание "иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ (исторически проживающих на территории РФ), или имеющему таких родителей". Перечень таких народов будет утверждать правительство РФ.

В пояснительной записке отмечается, что по информации из открытых источников порядка 20 млн человек, проживающих за пределами РФ, считают русский родным языком, а также являются представителями народов, исторически проживающих на территории России. "Таким лицам на данный момент при желании стать гражданином РФ необходимо пройти достаточно долгую по времени процедуру, занимающую около шести лет и предполагающую необходимость последовательного получения разрешения на временное проживание, а затем и вида на жительство на территории РФ", - отмечают авторы инициативы.

По их мнению, предлагаемыми изменениями для них обеспечивается "упрощенный путь к получению гражданства РФ", а адаптация таких лиц и интеграция их в общество будет "проходить проще, поскольку население не является инокультурным, а процедура получения ими гражданства будет быстрее".