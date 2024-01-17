Дивеевское подворье на месте обители экс-схиигумена Сергия намерены открыть к февралю

В нем смогут проживать монахини

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подворье Дивеевского монастыря на месте бывшего Среднеуральского женского монастыря, которым руководил лишенный сана экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), откроется уже в конце января - начале февраля, в нем будет проживать первоначально несколько десятков монахинь. Об этом сообщил ТАСС член Высшего церковного совета РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

"Сестры Дивеевского монастыря уже приезжали в Екатеринбург, мы смотрели, готовили, собственно говоря, этот процесс принятия первой общины сестер. Я думаю, что в конце января - самом начале февраля сестры уже будут находиться в обители, мы совершим там богослужения и начнем новую жизнь этой обители. Постараемся, чтобы там возобновилась правильная, добрая монашеская и социальная жизнь", - сказал митрополит.

Он рассказал, что после выселения общины бывшего схиигумена Сергия из Среднеуральского монастыря 15 зданий, образующих монастырский комплекс, по решению суда были закрыты, их использование было запрещено. После устранения нарушений на территории вновь стало возможно проживание монахинь, отметил архиерей.

По его словам, решение об организации здесь дивеевского подворья не случайно, поскольку Дивеевский монастырь - крупнейший монастырь Русской церкви, а его основатель преподобный Серафим Саровский "очень близок уральской земле". "Святейший патриарх Кирилл всегда очень внимательно наблюдал за ситуацией и включался в нее, и то решение, которое принято [об открытии подворья], очень мудрое. Да, большая территория, достаточно много зданий - и важно, чтобы это пространство было наполнено не случайными людьми", - пояснил иерарх.

Отвечая на вопрос о том, какова судьба бывших насельниц Среднеуральского монастыря, он отметил, что периодически к нему обращаются люди, которые находились в этой общине, "с просьбой как-то помочь им вернуться в церковь, к нормальной христианской жизни". "И, конечно, это наша обязанность и желание сердца - оказать максимальную помощь таким людям, что мы всякий раз и делаем", - добавил собеседник агентства.

Священный синод Русской православной церкви 27 декабря 2023 года постановил открыть в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря подворье Серафимо-Дивеевского женского монастыря Нижегородской епархии.

О Николае Романове

Бывший схиигумен и духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) стал известен весной 2020 года после публикации видео-проповедей с отрицанием пандемии и призывами не соблюдать требования режима самоизоляции. Екатеринбургская епархия запретила ему публичные выступления, а после игнорирования этого требования последовательно запретила в служении, лишила сана и отлучила от церкви. В процессе епархия обязала его покинуть женский монастырь, но он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в обители захватом.

Романов был в 2021 году осужден Измайловским судом Москвы на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Бабушкинский суд столицы в 2023 году приговорил его к 5,5 года колонии по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). В беседе с корреспондентом ТАСС митрополит Евгений признал, что Романов, "к сожалению, не удержался на той [духовной] высоте, на которую был поставлен", что стало и причиной "трагичной судьбы" Среднеуральского монастыря.