В Оренбуржье прекращено движение транспорта на 11 участках трасс из-за непогоды

В местах скопления транспорта развернули стационарные пункты обогрева, временного размещения и питания

ТАСС, 17 января. Движение транспорта прекратили на 11 участках трасс в 18 муниципальных образованиях Оренбургской области из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В настоящее время в 18 муниципальных образованиях Оренбуржья остаются закрытыми 11 участков для движения, из них 7 федеральных. Для расчистки региональных дорог задействовано более 350 единиц техники, более 70 единиц - на федеральных. На месте работают опергруппы регионального управления МЧС, аварийно-спасательной службы области и муниципалитетов. В местах скопления транспорта функционируют стационарные пункты обогрева, временного размещения и питания", - сообщили в управлении.

Днем движение перекрывали на трассах в 12 муниципальных образованиях региона. Ограничения ввели, в том числе на участках федеральных трасс М-5 "Урал", А-300, Р-239, Р-240.

17 января в Оренбуржье - метель и сильный ветер, на дорогах ограничена видимость.