Запасы воды в водохранилищах Крыма пополнились на 9% после снегопадов

Они составили 258 млн куб. м, сообщили в правительстве республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Запасы воды в водохранилищах питьевого назначения в Крыму в сравнении с аналогичным периодом 2023 года выросли на 9%, до 258 млн куб. м, после прошедших на полуострове снегопадов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Республики Крым.

"Существующие запасы воды в водохранилищах Крыма по состоянию на 17 января 2024 года составляют более 270 млн куб. метров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения - около 258 млн куб. метров, что на 24,5 млн куб. метров больше, чем наполнение на аналогичную дату в 2023 году", - привели в сообщении слова главы Госкомитета по водному хозяйству республики Владислава Масляника.

Отмечается, что после снегопадов, прошедших с 12 по 17 января, водохранилища Крыма пополнились на 2,5 млн куб. м.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщал, что после прошедших в ноябре дождей запасы в водохранилищах выросли до 140 млн куб. м, этого объема республике хватит на 1,5 года.