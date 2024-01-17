Володин поручил проработать идею смягчения наказания за ненасильственные преступления

Это поручение получили комитеты Госдумы по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты подготовить предложения по смягчению уголовной ответственности за преступления, совершенные без применения насилия, сообщает пресс-служба Думы.

"Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления", - отмечается в сообщении. Поручение дано комитетам Госдумы по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции.

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре поручил до 1 июля изучить правоприменительную практику и подготовить предложения по возможному смягчению наказаний за ненасильственные преступления. Ответственными за выполнение поручения назначены Володин, а также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и генпрокурор Игорь Краснов.

"Комитеты совместно с профильными ведомствами, с Генеральной прокуратурой, Верховным судом РФ должны проанализировать правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законодательства", - отметил Володин, слова которого приводятся в сообщении.

Спикер Госдумы добавил, что к работе необходимо привлечь комитет Думы по экономической политике, "поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям". Кроме того, по его словам, необходимо обсудить вопрос с предпринимательским сообществом, учесть его предложения.