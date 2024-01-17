Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена

Представитель главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер утверждает, что актер вез дорогие часы, которые должен был задекларировать

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Актер Арнольд Шварценеггер был задержан в аэропорту Мюнхена при попытке провоза дорогих часов. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, на конференцию World Climate Summit в Кицбюэле Шварценеггер взял с собой экземпляр швейцарских люксовых часов бренда Audemars Piguet. Они были изготовлены на заказ специально для актера. Он намерен продать их на аукционе примерно за €20 тыс.

"Мы ведем расследование в отношении Арнольда Шварценеггера по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Он должен был задекларировать часы", - сообщил представитель главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер.