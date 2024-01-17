Комитет ГД до февраля соберет замечания к законопроекту о запрете треш-стримов

По словам источника, Совет Думы включил этот документ в программу законопроектной работы на февраль

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи до 1 февраля будет принимать предложения и замечания по законопроекту о запрете треш-стримов. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате палаты парламента.

"Совет Думы включил в программу законопроектной работы на февраль базовый законопроект о противодействии треш-стримам. Законопроект направлен в комитеты и комиссии, президенту, в правительство, Совет Федерации, Конституционный и Верховный суды, Счетную и Общественную палаты, а также в регионы. До 1 февраля комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, назначенный ответственным за подготовку законопроекта к рассмотрению, будет принимать предложения и замечания", - сказал он.

Законопроект внесла в Госдуму в декабре группа сенаторов и депутатов в пакете с законопроектом о штрафах за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости и призывы к их совершению и законопроектом, который предлагает считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по некоторым статьям Уголовного кодекса РФ.

Согласно тексту законопроекта, распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний будет основанием для включения в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России.

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В частности, статья закона об особенностях распространения информации в социальных сетях обязывает их осуществлять мониторинг с целью выявления таких фото- и видеоматериалов. Кроме того, поправками в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", такие материалы относятся к информации, запрещенной для распространения среди детей.