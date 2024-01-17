В Башкирии перекрыли трассу Бирск - Тастуба - Сатка из-за непогоды

Ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на участках трех дорог в Белебеевском районе, участке Западного обхода Уфы, также в Архангельском, Белорецком, Иглинском районах

УФА, 17 января. /ТАСС/. Движение по трассе Бирск - Тастуба - Сатка полностью прекращено из-за непогоды, сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса Башкирии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями для всех видов транспорта закрыто движение по дороге Бирск - Тастуба - Сатка", - сказано в сообщении.

Также ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на участках трех дорог в Белебеевском районе, участке Западного обхода Уфы, также в Архангельском, Белорецком, Иглинском районах.