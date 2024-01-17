На Украине произошел скандал из-за записей с употребляющими наркотики журналистами

Открыто уголовное производство

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) была вынуждена начать проверку из-за скандала, произошедшего из-за записей, на которых, как предполагается, журналисты проекта расследований Bihus.Info употребляют наркотики.

Накануне в сети распространились записи скрытой съемки, а также телефонных разговоров журналистов. Руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала. При этом он заявил, что сотрудников прослушивали и следили за ними несколько месяцев. Тогда оппозиционные депутаты обвинили режим президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции, и потребовали реакции со стороны политического руководства и правоохранительных органов.

"СБУ расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info. По данному факту открыто уголовное производство", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств. "Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся обращения наркотических веществ. Оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы в соответствии со своей подследственностью", - заявили в СБУ.

Однако, как отметил депутат Ярослав Железняк, СБУ пока что является единственным органом из провластных кругов, отреагировавшим на скандал, хотя это было сделано это лишь после того, как информация о слежке широко распространилась. "Во всей этой истории с Bihus.Info нужно быть настолько тупыми и недальновидными, чтобы элементарно не предположить, что в заголовки иностранных СМИ и отчетов пойдет не история об употреблении наркотиков, а именно о прослушивании журналистов", - написал он в свом Telegram-канале.

Депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" тоже обвинили режим Зеленского в слежке и насилии против журналистов. Накануне также появилась информация об угрозах журналисту Юрию Николову, освещающему проблемы коррупции в стране и, в частности, в Минобороны. К журналисту в дом пытались вломиться журналисты, запугивая его родственников, полиция Киева начала проверку. Еще в 2023 году украинские СМИ сообщали, что Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.