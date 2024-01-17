Пятимиллионному гостю выставки "Россия" подарили поездку в резиденцию Деда Мороза

Дмитриев Павел и Дмитриева Светлана, заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников (слева направо на втором плане), Дмитрий Дмитриев и Екатерина Дмитриева (на первом плане)

Дмитриев Павел и Дмитриева Светлана, заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников (слева направо на втором плане), Дмитрий Дмитриев и Екатерина Дмитриева (на первом плане)

Сертификат вручили генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова и заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пятимиллионным посетителем Международной выставки-форума "Россия" стала семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области, ее семье подарили поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, передает корреспондент ТАСС.

"Я даже не знаю, как передать эти чувства, эти эмоции. Мы не ожидали, нам очень понравилась выставка. Много интересного и для детей, и для нас. Можно посмотреть всю Россию за несколько часов", - сказала мама девочки Светлана Дмитриева.

Сертификат вручили генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова и заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.