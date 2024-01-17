Никому из пострадавших в результате беспорядков в Башкирии не потребовалась госпитализация

Всем обратившимся оказывается необходимая медпомощь, сообщили в пресс-службе Минздрава республики

ТАСС, 17 января. Пострадавшие в результате беспорядков перед зданием суда в городе Баймаке в Башкирии получают необходимую медпомощь, госпитализация никому не требуется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Всем обратившимся оказывается необходимая медпомощь. Госпитализированных пациентов нет", - отметили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила, что несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, пострадали в ходе беспорядков в Баймаке. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в социальных сетях и интернет-мессенджерах были размещены призывы к населению выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в период прохождения судебного заседания по уголовному делу в отношении активиста Фаиля Алчинова (внесен в перечень террористов и экстремистов), которого в среду приговорили к четырем годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку.