Школы Ижевска 19 и 20 января перейдут на свободное посещение из-за непогоды

Коммунальные службы города перевели в режим повышенной готовности

ТАСС, 17 января. Школы и учреждения дополнительного образования Ижевска 19 и 20 января перейдут на свободное посещение из-за непогоды. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

По прогнозам синоптиков, максимальное количество осадков в Ижевске выпадет в пятницу и субботу. "На 19 и 20 января (с вероятностью продления на понедельник, 23 января) устанавливаем свободное посещение образовательных учреждений, в том числе дополнительного образования. Если у горожан есть хотя бы малейшие проблемы с подвозом детей к школам, кружкам, секциям, лучше оставить их дома. Педагоги дадут детям дополнительные задания. Для школьников, кто живет рядом и придет в школу, занятия будут проводиться. Все педагоги при этом на рабочих местах. Детские сады работают в обычном режиме", - написал Чистяков на своей странице в сети "ВКонтакте".

По его словам, коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности, для руководства городской администрации предстоящие выходные дни объявлены рабочими. Чистяков также попросил работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, чтобы разгрузить городские магистрали.

"Мы просим горожан помочь нам с уборкой снега. Многие уже помогают, большое вам за это спасибо. Можно почистить свой двор, территорию ближайшей школы или детского сада, тротуар рядом с домом. Любая помощь сейчас полезна. Сами вместе с сотрудниками администрации выходим на субботники в выходные", - добавил глава города.