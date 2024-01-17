В РФ подготовили правила реализации проекта для подготовки кадров в сфере БАС

Проектом также будет утвержден перечень возможных наименований профессий рабочих, должностей служащих в сфере беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минтранс и Минобрнауки России подготовили правила реализации пилотного проекта по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда России.

"Проектом предлагается утвердить правила реализации пилотного проекта по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем на территории инновационного центра "Сколково" и других инновационных научно-технологических центров, а также порядок контроля за уровнем квалификации таких специалистов", - говорится в сообщении.

Кроме того, проектом также будет утвержден перечень возможных наименований профессий рабочих, должностей служащих в сфере беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для установления квалификационных требований и последующего профессионального обучения по ним. Отмечается, что проект рассчитан на пять лет - с 2024 года по 2029 год.

В ведомстве пояснили, что пилотный проект носит межведомственный характер, его участниками будут Минтранс, Минтруд, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторг. Проект постановления определяет функционал участников пилота, в частности Минтруду совместно с Минобрнауки, Минпромторгом и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов предстоит осуществлять методическую поддержку проекта и при необходимости готовить предложения по изменению действующих норм.