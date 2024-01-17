В Петербурге дизайн "Подорожников" посвятят 80-летию снятия блокады Ленинграда

Тираж составит 100 тыс. штук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Новый дизайн проездной карты "Подорожник" в Петербурге посвятят 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, тираж составит 100 тыс. экземпляров. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитете по транспорту.

"К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге разработали специальный дизайн проездной карты "Подорожник". Первая партия лимитированных карт уже изготовлена и поступит в продажу в день юбилея. С самого утра 27 января их можно будет приобрести во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов подведомственного комитету по транспорту ГКУ "Организатор перевозок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что уникальный дизайн выпустят в двух макетах: "Ленинградский трамвай" и "Дорога жизни". При разработке использовалась официальная эмблема памятной даты, утвержденная в Петербурге. Она представляет собой число 80 на фоне двух перекрещивающихся лучей прожекторов. Такие лучи часто видели в небе жители осажденного города. Для цифр использовали шрифты, приближенные к типографике военного времени. Общий тираж юбилейных "Подорожников" составит 100 тыс. штук - по 50 тыс. каждого макета.

Ранее новый дизайн единого проездного "Подорожник" в Петербурге посвящали Международной выставке-форуму "Россия", тираж составил 15 тыс. штук. Также выпуск "Подорожников" был приурочен к 320-летию со Дня основания Санкт-Петербурга и Дню Рождения Петра I. В ноябре 2022 года новый дизайн посвящали первому составу метро "Балтиец", а в октябре 2022 года - юбилею фильма "Брат" Алексея Балабанова, в продажу он поступил 13 октября на 17 станциях метрополитена. Как позже сообщали в социальных сетях пассажиры, карты с изображением Данилы Багрова на многих станциях закончились уже в 7:00 того же дня.